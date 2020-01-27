2020-01-27T11:27:05+03:00
Общество

Чиновники Саратова в пятницу привлекли десять водителей за парковку на газонах

В отношении пяти предпринимателей выписали протоколы за неправильные вывески
Ольга Симонова
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Фото мэрииФото мэрии
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В пятницу, 24 января, сотрудники муниципального контроля Саратова проверили 23 адреса, где выявлено 11 фактов ненормативного состояния объектов благоустройства Саратова. Из них два нарушали Порядок проведения земельных работ.

- Без мер административного характера, взаимодействуя с подконтрольными субъектами, нарушения устранили в трех случаях, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Однако 23 протокола все же составили. Пять из них за расклейку объявлений в неустановленных местах, по одному за организацию несанкционированной свалки, сброс мусора в неустановленном месте и нарушение срока восстановления территории после земляных работ.

Также выявлено десять административных правонарушений за размещение транспорта на газоне. Пять предпринимателей привлекли за размещение вывесок не по правилам благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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