Чиновники Саратова в пятницу привлекли десять водителей за парковку на газонах
В пятницу, 24 января, сотрудники муниципального контроля Саратова проверили 23 адреса, где выявлено 11 фактов ненормативного состояния объектов благоустройства Саратова. Из них два нарушали Порядок проведения земельных работ.
- Без мер административного характера, взаимодействуя с подконтрольными субъектами, нарушения устранили в трех случаях, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Однако 23 протокола все же составили. Пять из них за расклейку объявлений в неустановленных местах, по одному за организацию несанкционированной свалки, сброс мусора в неустановленном месте и нарушение срока восстановления территории после земляных работ.
Также выявлено десять административных правонарушений за размещение транспорта на газоне. Пять предпринимателей привлекли за размещение вывесок не по правилам благоустройства.
ИСТОЧНИК KP.RU