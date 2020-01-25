Памятник летчице Марине Расковой для энгельсской Летки готов
Статую создавал скульптор Андрей Щербаков
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Памятник летчице Марине Расковой, который установят в Летном городке Энгельса, готов.
Как сообщают сторонники спикера ГД Вячеслава Володина в аккаунте volodin.saratov соцсети Instagram, статую создавал скульптор Андрей Щербаков.
Памятник решили установить после встречи Володина с местными жителями 9 мая 2019 года. Они рассказали, что старый монумент начал разрушаться. Спикер ГД предложил создать новый.
Как отметили в Instagram-аккаунте, работа ведется за счет личных средств председателя Госдумы.
ИСТОЧНИК KP.RU