Памятник летчице Марине Расковой для энгельсской Летки готов

25 Янв. 2020 2020-01-25T19:57:28+03:00

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Памятник летчице Марине Расковой, который установят в Летном городке Энгельса, готов.

Как сообщают сторонники спикера ГД Вячеслава Володина в аккаунте volodin.saratov соцсети Instagram, статую создавал скульптор Андрей Щербаков.

Памятник решили установить после встречи Володина с местными жителями 9 мая 2019 года. Они рассказали, что старый монумент начал разрушаться. Спикер ГД предложил создать новый.

Как отметили в Instagram-аккаунте, работа ведется за счет личных средств председателя Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU