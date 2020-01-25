С понедельника изменится расписание электричек в Саратовской области

25 Янв. 2020 2020-01-25T17:01:16+03:00

Изменить размер текста: A A

С понедельника, 27 января, в Саратовской области изменится расписание пригородных поездов Саратов — Сенная — Балаково.

- Электричка №6165 Саратов-1 — Сенная станет отправляться из Саратова в 17:53, что на семь минут позже, и прибывать на Сенную в 20:29, — сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД.

Также поезд Сенная — Балаково будет уезжать из первого пункта в 20:42, что на семь минут позже обычного, и приезжать в Балаково в 22:03.

Расписание действует до 26 апреля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU