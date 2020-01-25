В Балакове владелица иномарки чуть не погибла в загоревшемся автомобиле
Ford Fusion выгорел полностью
Фото из соцсетей
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В Балакове Саратовской области сегодня ночью, 25 января, на парковке у многоэтажного дома сгорела иномарка.
- Ford Fusion выгорел полностью, — написал Владимир Жуков в группе «На дорогах Балаково» соцсети «ВКонтакте».
Как отметил один из комментаторов поста со слов хозяйки автомобиля, у машины, вероятно, сочился бензин из трубки. Иномарка загорелась после того, как владелица ее заглушила.
Мужчина подчеркнул, что двери Ford заблокировались, и выбраться водительнице из горящего транспорта помогли очевидцы.
ИСТОЧНИК KP.RU