2020-01-25T16:35:44+03:00
Происшествия

В Балакове владелица иномарки чуть не погибла в загоревшемся автомобиле

Ford Fusion выгорел полностью
Ольга Симонова
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Фото из соцсетейФото из соцсетей
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В Балакове Саратовской области сегодня ночью, 25 января, на парковке у многоэтажного дома сгорела иномарка.

- Ford Fusion выгорел полностью, — написал Владимир Жуков в группе «На дорогах Балаково» соцсети «ВКонтакте».

Как отметил один из комментаторов поста со слов хозяйки автомобиля, у машины, вероятно, сочился бензин из трубки. Иномарка загорелась после того, как владелица ее заглушила.

Мужчина подчеркнул, что двери Ford заблокировались, и выбраться водительнице из горящего транспорта помогли очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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