В 2019 году в Саратовской области по нацпроекту ввели 1,2 млн кв. м жилья

25 Янв. 2020 2020-01-25T16:23:05+03:00

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В 2019 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Саратовской области ввели в эксплуатацию 1,2 млн кв. м жилья.

- Застройщики возвели 62 жилых дома на почти 9 тыс. квартир общей площадью 498,1 тыс. кв. м. Доля индивидуального жилья составила 58,5%, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Минстрое.

По федеральному проекту «Жилье» в области построили детсад на 160 детей в микрорайоне «Авиатор» и автомобильную дорогу в границах улиц Тельмана — Рабочая — Профсоюзная — Красноармейская — Нестерова — Пушкина в Энгельсе.

Стоит отметить, что детский сад особенен своей экологической образовательной составляющей: во дворе есть метеостанция, а на втором этаже гостиная «Удивительный мир природы». Это первое дошкольное учреждение, возведенное в Саратовской области по нацпроекту.

По словам строительства и ЖКХ области Павла Мигачева, в 2020 году планируется построить поликлинику на 500 посещений в смену в микрорайоне №10 в поселке «Солнечный-2». Возведение также пройдет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU