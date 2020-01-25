Зрителей саратовского театра драмы пригласили в зал суда для расследования дела об убийстве

25 Янв. 2020 2020-01-25T16:13:40+03:00

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На сцене Саратовского академического театра драмы сегодня, 25 января, состоится премьера спектакля «Свидетель обвинения» по одноименному произведению Агаты Кристи.

Корреспондент «КП-Саратов» побывал на предпремьерном показе и поделился своими впечатлениями.

Впервые пьеса была сыграна в 1953 году. Она до сих пор не сходит с мировых сценических площадок. При упоминании Агаты Кристи в голову неизменно приходит эпитет «королева детектива». Произведения писательницы востребованы читателями во всем мире. По ее романам снимают фильмы и сериалы, а жизнь Кристи стала объектом исследования многих биографов.

Фото Армена Осипяна

В 1957 году пьесу экранизировал американский кинорежиссер Билли Уайлдер. Фильм заработал шесть номинаций на премию «Оскар», а роль свидетеля обвинения исполнила знаменитая актриса Марлен Дитрих. Фрагменты ее песен появятся в новом спектакле театра драмы. Режиссером первой премьеры 2020 года выступила Заслуженная артистка России Эльвира Данилина. Создатели спектакля отметили жанр как «чисто английский детектив». Художником-постановщиком выступил Юрий Наместников.

Фото Армена Осипяна

Спектакль-детектив повествует о расследовании убийства Эмили Френч. Роль Леонарда Воула, главного подозреваемого в убийстве знатной дамы исполнил актер Дмитрий Кривоносов. Роль свидетеля обвинения, супруги Леонарда, досталась Татьяне Родионовой. Актрисе потрясающе удается перевоплотиться в роль немки Ромэйн и загадочно появляться и изъясняться на заседаниях суда.

Фото Армена Осипяна

Все улики против Леонардо. Молодой человек был в теплых отношениях с Френч. Показания также дают инспектор Хёрн (Валерий Малинин), компаньонка мисс Френч Дженет Маккензи (Светлана Москвина), Уайет, доктор полицейского участка (Александр Островной). Виновен ли подозреваемый на самом деле или преступление совершил кто-то другой?

Фото Армена Осипяна

Роль королевского защитника исполнил Юрий Кудинов, роль королевского обвинителя досталась Андрею Седову. Александр Каспаров вышел на сцену в образе поверенного по судебным делам Джона Мэйхью. Актеры убедительно выполняли свою работу, каждый пытался защитить или оправдать обвиняемого. Создавалось впечатление, что следишь за настоящим судебным заседанием. Постановка погружает зрителей в мир английского правосудия. В новой версии спектакля «Свидетель обвинения» присутствует также доля юмора.

Фото Армена Осипяна

Отдельно бы хотелось отметить видео Дмитрия Кечаева, которые способствовали погружению зрителей в эпоху произошедших событий. Музыкальное оформление подготовила режиссер постановки Эльвира Данилина. В спектакле также заняты: Валерий Ерофеев, Александра Коваленко, Александр Фильянов, Екатерина Ледяева, Алексей Крыгин, Илья Ульянчев.

Режиссерский дебют Эльвиры Данилиной, безусловно, удался. Спектакль «Свидетель обвинения» пронизан духом Англии 50-х годов. Этому способствует работа режиссера и актеров, сценографическое решение, музыкальное оформление и, конечно, взятая за основу пьеса.

Постановка Данилиной держит в напряжении зрителей до последних сцен. Каждый в зале усердно старается разгадать имя того, кто совершил преступление, но в произведениях «королевы детектива» это сделать непросто.

Следующий показ спектакля «Свидетель обвинения» состоится 4 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU