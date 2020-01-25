В СГЮА отпраздновали День студента

25 Янв. 2020 2020-01-25T15:51:27+03:00

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25 января обучающиеся, преподаватели и сотрудники Саратовской государственной юридической академии отметили День российского студенчества.

Праздничные мероприятия прошли в Студгородке на площадке открытого многофункционального спортивного комплекса, который осенью прошлого года был построен и введен в эксплуатацию по инициативе и при поддержке председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина.

Поздравить студентов с их профессиональным праздником приехали врио ректора СГЮА Екатерина Ильгова, проректоры и директора институтов и колледжа академии.

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- Студенческие годы — самые замечательная пора в жизни каждого. Я уверена, что время, проведенное в СГЮА, вы будете вспоминать с особой теплотой в сердце, и пронесете традиции нашей альма-матер через всю свою жизнь, передавая их будущим поколениям молодых юристов. Дорогие студенты, дерзайте, учитесь, открывайте новые горизонты, с праздником! — отметила Екатерина Ильгова.

В рамках Дня студента состоялся спортивно-массовый праздник, в котором приняли участие студенты, сотрудники и руководство академии. Для команд были организованы интеллектуальная викторина на знание истории Татьяниного дня, перетягивание каната, разнообразные игры с мячом. Каждый желающий мог оставить свои теплые пожелания на доске поздравлений.

- Спасибо руководству академии и организаторам за такой классный праздник! Несмотря на ветреную погоду, мероприятие прошло весело и бодро. Сегодня я почувствовал, что каждый студент, преподаватель, сотрудник академии — это семья, большая семья Саратовской государственной юридической академии! Надеюсь, что единство, которое мы ощутили сегодня, участвуя в конкурсах плечом к плечу с нашими старшими наставниками, будет присутствовать всегда, ведь вместе мы можем справиться с любыми трудностями! — поделился своими впечатлениями студент второго курса Института прокуратуры СГЮА Роман Самойлов.

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В завершении мероприятия для всех присутствующих были организованы праздничные угощения.

ИСТОЧНИК KP.RU