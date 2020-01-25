2020-01-25T12:45:26+03:00
Происшествия

У пенсионерки под Саратовом украли насос «Ручеек» из колодца

Преступление произошло в июле
Ольга Симонова
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В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области полиция вчера, 24 января, раскрыла кражу.

- Заявление 78-летней женщины из села Максимовка поступило 11 июля 2019 года. Пенсионерка рассказала, что с 5 по 8 число кто-то украл из ее сарая, в котором находится колодец, насос «Ручеек» за 3 тыс. рублей и 20-метровый поливочный шланг, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Полиция возбудила уголовное дело и задержала 23-летнего односельчанина женщины. Парень нигде не работает и ранее уже был судим за кражу.

У злоумышленника изъяли похищенное и обязали явиться в отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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