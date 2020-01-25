У пенсионерки под Саратовом украли насос «Ручеек» из колодца
В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области полиция вчера, 24 января, раскрыла кражу.
- Заявление 78-летней женщины из села Максимовка поступило 11 июля 2019 года. Пенсионерка рассказала, что с 5 по 8 число кто-то украл из ее сарая, в котором находится колодец, насос «Ручеек» за 3 тыс. рублей и 20-метровый поливочный шланг, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.
Полиция возбудила уголовное дело и задержала 23-летнего односельчанина женщины. Парень нигде не работает и ранее уже был судим за кражу.
У злоумышленника изъяли похищенное и обязали явиться в отдел.
ИСТОЧНИК KP.RU