Житель Балтая высушил дома 67 кустов конопли
В Балтае осудили 44-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта растений, содержащих наркотики, в крупном размере.
- Вечером 24 августа 2019 года мужчина нарвал за сараем во дворе дома своей матери 67 кустов дикорастущей конопли, притащил в сарай и высушил на чердаке, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Часть наркотика, чья общая масса составила 2,7 кг, гражданин отсыпал в емкость из-под кофе Nescafe и в 10-литровую стеклянную тару, чтобы дома покурить. Траву нашли у него дома полицейские 31 августа.
Суд приговорил мужчину к трем годам условно с двухгодичным испытательным сроком.
ИСТОЧНИК KP.RU