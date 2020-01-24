Житель Балтая высушил дома 67 кустов конопли

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:01:35+03:00

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В Балтае осудили 44-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта растений, содержащих наркотики, в крупном размере.

- Вечером 24 августа 2019 года мужчина нарвал за сараем во дворе дома своей матери 67 кустов дикорастущей конопли, притащил в сарай и высушил на чердаке, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Часть наркотика, чья общая масса составила 2,7 кг, гражданин отсыпал в емкость из-под кофе Nescafe и в 10-литровую стеклянную тару, чтобы дома покурить. Траву нашли у него дома полицейские 31 августа.

Суд приговорил мужчину к трем годам условно с двухгодичным испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU