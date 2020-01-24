Предполагаемого виновника автокатастрофы под Саратовом арестовали в больничной палате
В Саратове избрана мера пресечения 30-летнему водителю автомобиля Hyundai.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в нарушении ПДД, что стало причиной автокатастрофы в Татищевском районе.
Сейчас мужчина находится в больнице. Поэтому до 15 марта он отправлен под домашний арест в медучреждении.
Напомним, авария произошла утром 16 января на трассе Нижний Новгород — Саратов, около села Полчаниновка. В столкновении минивэна и «Волги» погибли четыре человека и пятеро госпитализированы, в том числе предполагаемый виновник аварии.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU