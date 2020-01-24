В саратовском ТЮЗе состоялось открытие персональной выставки главного художника театра Ольги Колесниковой

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:30:36+03:00

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23 января в фойе Большой сцены Саратовского ТЮЗа состоялось открытие персональной выставки главного художника театра Ольги Колесниковой.

С начала сезона 2019/2020 Ольга Колесникова занимает должность главного художника ТЮЗа. Новая выставка призвана познакомить любителей театра с творчеством Колесниковой, а также приурочена к юбилею художницы. Первыми зрителями стали коллеги и представители СМИ. В подготовке экспозиционного решения принял участие заведующий архивно-выставочной частью Саратовского ТЮЗа Александр Экгарт.

Фото Армена Осипяна

В экспозицию вошли макеты, эскизы декораций и костюмов, афиши, театральные костюмы разных лет, которые Ольга Колесникова подготовила для спектаклей Саратовского ТЮЗа и других театров. Главный художник театра юного зрителя на протяжении долгих лет сотрудничает со всеми театрами Саратова. Как призналась Ольга Колесникова, ею было подготовлено чуть больше 100 спектаклей. Особые чувства художница испытывает к саратовской постановке «Собор Парижской Богоматери» (2000) по роману Гюго, в котором она выступила в качестве художника-постановщика.

Фото Армена Осипяна

- Мы с Ольгой Владимировной познакомились почти семь лет назад. Первой нашей совместной работой стал спектакль «Отрочество». Говорят, есть такая фраза, что режиссеру бывает сложнее найти жену, чем своего художника. Я горжусь, что значительная часть выставки — наши общие работы. За это мне особо приятно. Мы с Ольгой Владимировной работали не только в нашем театре, мы сделали еще несколько работ в других городах. Я надеюсь вам, как первым зрителям, так и всем, кто ее посетит, здесь будет интересно, — отметил главный режиссер ТЮЗа Алексей Логачев.

Фото Армена Осипяна

Ольга Колесникова сотрудничает с театрами других городов. Так, например, в экспозиции были представлены ее макеты декораций к спектаклям: «Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира (Астраханский драматический театр), «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова (Алтайский краевой театр драмы, Барнаул).

Фото Армена Осипяна

- Я всегда мечтала быть театральным художником в полном объеме. Меня все время продвигают в Саратове, как художника по костюмам, но я и декорации умею делать! Я люблю и уважаю все наши театральные цеха. Без них я бы ничего не сделала, — поделилась Ольга Колесникова.

Фото Армена Осипяна

Главный художник ТЮЗа работала со спектаклями: «Милый Сашенька» по роману Гончарова «Обыкновенная история», «Банка сахара», «Богатые невесты», «Отрочество», «Тропа» по роману Феликса Зальтена «Бемби» и многими другими.

После презентации выставки состоялся фуршет, на котором коллеги продолжали поздравлять художницу. Среди них был главный художник театра драмы Юрий Наместников, который назвал произведения Ольги Колесниковой уникальными.

Фото Армена Осипяна

Экспозиция будет доступна до конца театрального сезона. Вход на выставку — по билетам на спектакли в дни показов на Большой сцене Саратовского ТЮЗа (площадь Киселёва, 1). Зрители смогут посетить выставку, начиная с 24 января.

ИСТОЧНИК KP.RU