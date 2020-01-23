2020-01-23T18:22:24+03:00
Общество

Только воровать не надо: Володин уверен, что многие социальные проекты в Саратове можно реализоваться быстрее

Для этого необходим должный подход
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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На заседании актива Саратова председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин возмутился позицией местных властей к реализации социально значимых проектов.

Речь шла о тех объектах, которые строятся в регионе по его инициативе.

- Вот нашли вариант – везешь и вези, а мы посмотрим, в стороне постоим. Может, упадешь еще, – так Володин охарактеризовал позицию чиновников.

Он уверен, что при должном подходе большую часть проектов можно реализовать в течение трех лет.

- Только воровать не надо! – сказал Володин и сорвал аплодисменты.

Он остановился на некоторых проектах. Например, в Генплан Саратова может быть внесен единым комплексом Глебучев овраг, Соколовая гора и территория старого аэропорта. Здесь может появиться жилой массив и зона отдыха. По словам Володина, финансированием должно заняться правительство России, а для проектирования планируется привлечь саратовских и московских архитекторов.

- Завершенная объездная дорога и объездная железная дорога – вот Саратов будущего! – описал он еще один проект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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