Только воровать не надо: Володин уверен, что многие социальные проекты в Саратове можно реализоваться быстрее
На заседании актива Саратова председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин возмутился позицией местных властей к реализации социально значимых проектов.
Речь шла о тех объектах, которые строятся в регионе по его инициативе.
- Вот нашли вариант – везешь и вези, а мы посмотрим, в стороне постоим. Может, упадешь еще, – так Володин охарактеризовал позицию чиновников.
Он уверен, что при должном подходе большую часть проектов можно реализовать в течение трех лет.
- Только воровать не надо! – сказал Володин и сорвал аплодисменты.
Он остановился на некоторых проектах. Например, в Генплан Саратова может быть внесен единым комплексом Глебучев овраг, Соколовая гора и территория старого аэропорта. Здесь может появиться жилой массив и зона отдыха. По словам Володина, финансированием должно заняться правительство России, а для проектирования планируется привлечь саратовских и московских архитекторов.
- Завершенная объездная дорога и объездная железная дорога – вот Саратов будущего! – описал он еще один проект.
ИСТОЧНИК KP.RU