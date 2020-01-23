Вячеслав Володин принимает участие в активе Саратова

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:58:30+03:00

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В Саратове проходит актив города и участие в нем принимает председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Мероприятие проходит в актовом зале лицея №3, на нем присутствует также губернатор Валерий Радаев депутат ГД Николай Панков.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Володин в своем выступлении отметил роль глав районов Саратов. Он считает, что присутствие их здесь очень важно, в частности, так как готовится к обсуждению программа ремонта тротуаров.

- Потом мы с вами еще раз соберемся и посмотрим, кто останется, – намекнул Володин на персональную ответственность городских чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU