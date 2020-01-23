2020-01-23T15:29:40+03:00
Общество

Глава Саратовстата: За 122 года население Саратова выросло в шесть раз

На переписи в 2020 году будет работать 4,4 тыс. переписчиков
Ольга Симонова
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Фото СаратовстатаФото Саратовстата
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Статистики Саратовской области сравнили данные переписи губернии в 1897 году с современными данными.

- Выяснилось, что численность Саратова за 122 года выросла в шесть раз. Тогда в областном центре проживало чуть более 137 тыс. человек, а сегодня — 842 тыс. В целом население Саратовской губернии в 1897 году составляло 2 млн 405 тыс. 829 человек, что всего на 1,5% меньше, чем сейчас, — сообщил глава Саратовстата Вячеслав Сомов на заседании межведомственной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.

Он отметил, что раньше городское население насчитывало 13%, остальные жили в селах, а сейчас наоборот: 76% — горожане, оставшиеся 24% — сельчане. Однако за более чем век не изменилась доля городского населения, проживающего именно в Саратове — 44% в 1897 году против 45% в 2019.

На межведомственной комиссии также рассказали, что статистики уже начали рассчитывать участки области для Всероссийской переписи населения 2020 года, чтобы определить потребность каждого муниципального образования в переписчиках и помещениях.

По предварительным подсчетам, в период с 1 по 31 октября на территории области будут работать 4,4 тыс. переписчиков, будет организовано 730 стационарных участков, куда жители смогут прийти сами. Перепись также будет проходить на портале Госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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