Саратовец обманул желающих заказать путан в Астрахани мужчин

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:02:26+03:00

Один поплатился 13 тыс. рублей, а другой «отдал» мошеннику 130 тыс.

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В Астрахани житель Саратовской области обманул мужчин, желающих заказать проститутку, на 13 и 130 тыс. рублей.

- Сельчанин по пути в гостиницу нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг. Он позвонил по номеру на сайте, перевел оговоренные деньги на телефон. Но дама не явилась, — выяснила «КП-Саратов» в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

Мужчина снова позвонил по номеру, но услышал в свой адрес только оскорбления.

Полицейские установили, что астраханец звонил на телефон Саратовской области.

Там же был зарегистрирован еще один номер. На него желающий девушек легкого поведения астраханец перевел уже 130 тыс. рублей.

Полицейские отправились в командировку в Саратовскую область и при содействии местных коллег поймали 23-летнего подозреваемого. Оказалось, тот во время афер применял программу для изменения голоса.

Фото пресс-службы УМВД России по Астраханской области

Сейчас ищут его возможных подельников и других жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU