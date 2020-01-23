Экс-полицейского из Балакова оштрафовали на 650 тыс. рублей за взятку

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:01:53+03:00

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В Балакове Саратовской области вынесен приговор бывшему сотруднику полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в фальсификации доказательств и получении взятки.

Установлено, что вечером 25 мая водитель без прав на автомобиле ВАЗ попал в аварию. Он врезался в припаркованный во дворе дома на Красноармейской улице автомобиль. После этого виновник ДТП уехал.

Когда его личность была установлена, он попытался уйти от ответственности и предложил взятку сотруднику ДПС. Тот согласился, подделал протокол и получил за это 15 тыс. рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ.

На предварительном следствии полицейский признал вину.

Суд оштрафовал его на 650 тыс. рублей и запретил на два года занимать должности в правоохранительных органах.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области, данный сотрудник полиции уволен за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU