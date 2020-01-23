Пьяный десятилетний мальчик в Саратове попал в больницу с интоксикацией

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:32:44+03:00

Ребенок ушел на каток, а оказался в больнице

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ГУ МВД России по Саратовской области рассказало «КП-Саратов» о десятилетнем мальчике, попавшем в больницу с интоксикацией.

- Информация поступила в отдел со станции скорой медицинской помощи в 22:30 вчера, 22 января. Ребенка госпитализировали в горбольницу №3 с диагнозом: отравление неизвестным веществом, алкогольная интоксикация, — отметили в полиции.

Во время проверки выяснилось, что ребенок отпросился у мамы в 15:00, чтобы пойти гулять на стадион «Спартак», а примерно в 20:00 39-летней женщине сообщили, что сын в больнице.

Поговорить с самим десятилетним мальчиком полицейским не представилось возможным, так как со слов врача, он не контактен. Однако медик сообщил, что ребенка привезли с Большой Садовой, 1. Оттуда «скорую» вызвала женщина, которая рассказала, что к ней несовершеннолетний обратился сам, объяснив, что ему плохо.

Проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU