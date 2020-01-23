Панков: Историческое решение Президента касается всех наших граждан

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:29:12+03:00

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Государственная дума начала рассмотрение предложенных Президентом РФ изменений в Конституцию. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» пишет депутат Госдумы Николай Панков.

- Развивая положения Послания Федеральному собранию, Президент России Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму проект закона о поправке в Конституцию РФ.

Госдума VII созыва реагирует на все события, как принято говорить, в онлайн-режиме. Поскольку работа по реализации положений Послания уже идет, спикер Володин сообщил, что, скорее всего, после всех необходимых законодательных процедур инициатива будет рассмотрена 23 января. И он оказался прав. Впрочем, не знаю ни одного случая, чтобы Володин не держал слово.

Отмечу главное. Конституция будет гарантировать МРОТ не менее величины прожиточного минимума, а также индексацию социальных выплат и пенсий. Меры принимаются для усиления социальной поддержки и защиты наших граждан.

Интересно то, что Президентом нашей страны может быть гражданин России, не имеющий и ранее не имевший иностранного гражданства. И его также не должно быть у всех высших должностных лиц субъектов, сенаторов, депутатов, министров, руководителей госорганов и судей. Согласен. Иностранным агентам нечего делать в системе государственной власти.

И самое главное. Проект закона о поправках в Конституцию будет вынесен на общероссийское голосование. Мнение людей — приоритетно. И как справедливо отметил Вячеслав Володин, это историческое решение Президента касается всех наших граждан, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU