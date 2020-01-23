Хозяин квартиры нашел труп квартиранта в Саратове
Возбуждено уголовное дело
Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Заводском районе Саратова обнаружен труп 37-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело нашел хозяин квартиры, где жил погибший.
Трагедия разыгралась в доме на Ново-Астраханском шоссе. 22 января хозяин принимал гостя. Там же находился квартирант. Ночью домовладелец ушел, а когда на следующее утро вернулся, обнаружил на полу кухни труп постояльца.
Медики констатировали смерть потерпевшего.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Сейчас эксперты устанавливают причины гибели мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU