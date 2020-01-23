Хозяин квартиры нашел труп квартиранта в Саратове

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:31:26+03:00

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В Заводском районе Саратова обнаружен труп 37-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело нашел хозяин квартиры, где жил погибший.

Трагедия разыгралась в доме на Ново-Астраханском шоссе. 22 января хозяин принимал гостя. Там же находился квартирант. Ночью домовладелец ушел, а когда на следующее утро вернулся, обнаружил на полу кухни труп постояльца.

Медики констатировали смерть потерпевшего.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Сейчас эксперты устанавливают причины гибели мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU