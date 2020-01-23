В Саратове из магазина изъяли партию снюса

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:22:02+03:00

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В магазине на улице 2-я Садовая в Саратове незаконно торговали снюсами.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело.

Никотиносодержащие препараты были выставлены на продажу без документов. Сотрудники полиции изъяли товар 25 декабря.

Возбуждено уголовное дело.

- Согласно разъяснению органов здравоохранения, «никотин» является нейтронным ядом, оказывающим токсическое влияние на клетки нервной системы, головного мозга, обладающего стойким и длительным сосудосуживающим эффектом, что способствует развитию сердечнососудистых заболеваний. Употребление нетабачной никотиносодержащей продукции может вызвать отравление. При систематическом употреблении нетабачной никотиносодержащей продукции развивается психическая, а впоследствии и физическая зависимость от никотина, — подчеркнули в СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU