Юный рецидивист из Пугачева попался на краже электронной сигареты

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:55:02+03:00

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В Пугачеве Саратовской области из кафе украли электронную сигарету Wismec 230.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, добычей злоумышленников также стали бак Vaporesso SKRR Tank и две аккумуляторные батареи, которые лежали на барной стойке.

Сумма ущерба составила 9 тыс. рублей.

Преступление совершено 19 января в кафе на улице Топорковская. Возбуждено уголовное дело. По подозрению задержан 18-летний парень, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Похищенное у него изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU