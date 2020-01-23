Юный рецидивист из Пугачева попался на краже электронной сигареты
Похищенное изъято
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В Пугачеве Саратовской области из кафе украли электронную сигарету Wismec 230.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, добычей злоумышленников также стали бак Vaporesso SKRR Tank и две аккумуляторные батареи, которые лежали на барной стойке.
Сумма ущерба составила 9 тыс. рублей.
Преступление совершено 19 января в кафе на улице Топорковская. Возбуждено уголовное дело. По подозрению задержан 18-летний парень, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Похищенное у него изъяли.
ИСТОЧНИК KP.RU