В час пик трамвай №3 сошел с рельсов на Вишневой

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:24:25+03:00

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В час пик в Саратове больше часа стояли трамваи одного из самых востребованных маршрутов.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», движение встало в районе остановки «Вишневая» в сторону 6-й Дачной.

Трамвай №3 сошел с рельсов.

Вагоны стояли час — с 07:40 до 08:40. После того, как аварийная бригада поставила трамвай на рельсы, движение возобновилось.

ИСТОЧНИК KP.RU