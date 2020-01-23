В час пик трамвай №3 сошел с рельсов на Вишневой
Движение стояло час
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В час пик в Саратове больше часа стояли трамваи одного из самых востребованных маршрутов.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», движение встало в районе остановки «Вишневая» в сторону 6-й Дачной.
Трамвай №3 сошел с рельсов.
Вагоны стояли час — с 07:40 до 08:40. После того, как аварийная бригада поставила трамвай на рельсы, движение возобновилось.
ИСТОЧНИК KP.RU