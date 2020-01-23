2020-01-23T08:23:48+03:00
Происшествия

Мужчина забил молотком мать из-за упреков в тунеядстве в Воскресенском

После этого он попытался скрыть улики
Екатерина Семенова
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В Воскресенском районе Саратовской области арестован 34-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в убийстве собственной матери.

Следствие полагает, что мужчина поссорился с 61-летней женщиной в ночь на 20 января из-за ее упреков, что он не работает и живет на ее пенсию.

В ярости сын сначала дал женщине пощечину, а когда она упала, начал избивать ногами и душить. После он схватил молоток и несколько раз ударил мать по голове и груди.

Увидев, что женщина мертва, мужчина пошел к соседу и рассказал, что дома лежит труп. Тот вызвал полицию, а сын тем временем попытался скрыть улики, застирав окровавленную одежду и выкинув во двор молоток.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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