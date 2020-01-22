В Саратове «Газель» задним ходом сбила пенсионерку и протащила под капотом

22 Янв. 2020 2020-01-22T21:24:02+03:00

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На улице Азина в Заводском районе Саратова пенсионерка попала под колеса «Газели».

Очевидцы сообщили, что машина двигалась задним ходом, и водитель, скорее всего, не заметил женщину, которая вышла на проезжую часть.

В опубликованном видео запечатлено, что машина наехала на женщину и не сразу остановилась. В результате пострадавшая получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU