«Скорая помощь» провалилась в дорожную яму во дворе Заводского района.
Жильцы отмечают, что такое случается постоянно [фото]
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В Заводском районе Саратова карета «скорой помощи» провалилась в яму.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, инцидент случился во дворе дома на улице Южная, 38«б».
Машина ушла в яму задним левым колесом.
Фото соцсетей
- И так каждый год. Это единственный нормальный подъезд к дому, – написал пользователь группы «Саратов онлайн» Юрий Журавлёв.
Фото соцсетей
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ИСТОЧНИК KP.RU