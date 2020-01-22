2020-01-22T21:18:12+03:00
Происшествия

«Скорая помощь» провалилась в дорожную яму во дворе Заводского района.

Жильцы отмечают, что такое случается постоянно [фото]
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова карета «скорой помощи» провалилась в яму.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, инцидент случился во дворе дома на улице Южная, 38«б».

Машина ушла в яму задним левым колесом.

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- И так каждый год. Это единственный нормальный подъезд к дому, – написал пользователь группы «Саратов онлайн» Юрий Журавлёв.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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