«Скорая помощь» провалилась в дорожную яму во дворе Заводского района.

22 Янв. 2020 2020-01-22T21:18:12+03:00

Жильцы отмечают, что такое случается постоянно [фото]

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В Заводском районе Саратова карета «скорой помощи» провалилась в яму.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, инцидент случился во дворе дома на улице Южная, 38«б».

Машина ушла в яму задним левым колесом.

Фото соцсетей

- И так каждый год. Это единственный нормальный подъезд к дому, – написал пользователь группы «Саратов онлайн» Юрий Журавлёв.

Фото соцсетей

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ИСТОЧНИК KP.RU