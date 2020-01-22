Водитель без прав сбил пенсионерку и уехал с места ДТП в Саратове

22 Янв. 2020 2020-01-22T21:07:10+03:00

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В Саратове на проспекте 50 лет Октября сбита 63-летняя женщина.

Как сообщает «ЧП-Саратов», авария произошла на пересечении с улицей Выгонная, около остановки «1-я Дачная».

По предварительной версии, за рулем автомобиля ВАЗ-2107 находился молодой водитель. Он уехал с места аварии, но впоследствии вернулся. При этом у него не оказалось прав на вождение автомобиля, и машина также ему не принадлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU