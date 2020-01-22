В Саратове предложили изменения в нормы вылова для рыбаков

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:32:32+03:00

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На расширенном заседании рыбхозяйственного совета Саратовской области предложили внести поправки в Постановление Правительства РФ № 666 от 30.12.2012. Оно вводит каждую весну 60-дневный запрет на промышленный вылов рыбы для того, чтобы не мешать нересту.

Однако из причуд погоды, слишком ранней или поздней весны рыбаки просто не успевают выйти на воду до начала запрета. Раньше регион мог сдвигать срок начала действия запрета, сейчас это право отсутствует.

Руководитель Саратовского филиала ФГБИУ "ВНИРО" Владимир Шашуловский вышел с предложением, чтобы область сама устанавливала свое время для сезона рыбалки, так как каждый год природа приносит свои сюрпризы. Сделать это можно только через законодательную инициативу.

Так же Владимир Шашуловский поднял вопрос по любительском лову рыбы. Норму вылова в 5кг он предложил оставить для ценных видов рыбы, для остальной ограничения убрать совсем. Присутствовавший на заседании депутат облдумы Александр Нараевский выступил с предложением увеличить норму до 10 кг, также, как и в Волградской области.

Заместителя председателя правительства области Алексей Стрельников, который проводил заседание, заметил, что это все обсуждаемо и можно увеличить квоту. Шашуловский со своей стороны подчеркнул, что в Волгограде норма 10 кг - на всю рыбу, а «у нас сейчас предложение 5 кг на - ценные виды рыбы а на остальные убрать ограничения».

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ИСТОЧНИК KP.RU