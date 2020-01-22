Аграрная наука Саратовской области подводит итоги участия в Международной торговой выставке пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства «Зеленая неделя — 2020»

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:46:26+03:00

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В составе делегации Саратовской области, участвующей в 85-й Международной торговой выставке пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства «Зеленая неделя — 2020», проводимой в Берлине, входили руководители Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова. Об этом на брифинге, организованном в правительстве области по итогам «Зеленой недели», рассказал журналистам проректор университета Игорь Воротников.

По словам Игоря Воротникова, СГАУ представил на стенде информационный материал и видеоролики по научным разработкам университета, а на специализированных витринах выставлялись кондитерские изделия и соковая продукция университетского Агроцентра «Корольков сад». Проректор особо отметил, что саратовская продукция, которую тут же можно было продегустировать, вызывала неподдельный интерес и исключительно положительные отзывы у посетителей выставки.

Ученые СГАУ приняли активное участие в заседаниях тематических круглых столов и панельных дискуссиях, проводимых с международными экспертами по вопросам развития экспорта сельскохозяйственной продукции, органического земледелия и новых принципах сертификации продукции.

В ходе встречи представителей СГАУ и компании «Мзури-Агро» были обсуждены преимущества высевающего комплекса MZURI PRO-TIL, созданного британской компанией для эффективной работы по сохранению влаги при обработке почвы в регионах с засушливым климатом.

По итогам встречи было подписано соглашение о совместных действиях по научному сопровождению и работе по обучению специалистов для распространения технологии на территории Саратовской области.

Аграрный университет имеет серьезные наработки в области почвообрабатывающих орудий и механизмов. Но изучение международного опыта для любого ученого, как и для любого практика всегда представляет огромный интерес. Поэтому уже в этом году группа ученых университета пройдет стажировку по применению высевающего комплекса на базе учебного центра компании «Мзури-Агро».

В дальнейшем планируется создание учебного центра на базе Саратовского ГАУ при поддержке предприятия ООО «Авангард», директором которого является Михаил Тохиян.

Участие в деловой программе международной выставки «Зеленая неделя» позволило обрести новые деловые контакты. Игорь Леонидович Воротников подчеркнул важность участия представителей аграрной науки в подобных форумах, которые позволяют представить собственные научные разработки и познакомиться с достижениями коллег из других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU