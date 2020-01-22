2020-01-22T16:03:26+03:00
Общество

Саратовская область развивает международное сотрудничество в применении новых технологий посевов

Итоги участия в выставке «Зеленая неделя»
Екатерина Семенова
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Заместитель председателя правительства Саратовской области Алексей Стрельников провел брифинг в пресс-центре правительства по итогам участия саратовской делегации в 85-й Международной торговой выставке пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства «Зеленая неделя — 2020», проводимой в Берлине. В брифинге принял участие и член саратовской делегации директор завода сельскохозяйственных машин «Авангард» из Энгельса Михаил Тохиян.

Как сказал Михаил Карленович, подписанное соглашение между Саратовским ГАУ и Компанией «Мзури-Агро» подразумевает реализацию совместных научно-практических мероприятий для распространения новой технологии посева на территории нашей области с практическим участием возглавляемого им предприятия «Авангард». Данная технология эффективна в регионах с засушливым климатом, к которым относится Саратовская область, и где вопрос сохранения влаги при обработке почвы стоит на первом месте.

- Это новая технология для России. И весь комплекс мероприятий по внедрению данной технологии обработки почвы будет осуществляться в нашем регионе и в дальнейшем распространяться по всей стране. ООО «Авангард» — это завод по производству сельскохозяйственных машин. Мы заинтересованы в использовании данной технологии, Саратовский ГАУ будет осуществлять научное сопровождение, — сообщил Михаил Тохиян. По его словам, в скором времени в области планируют открыть филиал специализированного научного центра. Сейчас на ООО «Авангард» осуществляется производство и реализация разработанных учеными университета плугов серии ПБС.

В рамках соглашения будут организовываться мероприятия по реализации совместных научно-практических семинаров, агропромышленных выставок на территории Саратовской области.

Михаил Тохиян рассказал журналистам об участии в открытии научно-исследовательского центра производственных технологий и заключенном соглашении о сотрудничестве с баварской компанией — крупнейшим производителем маслопрессовки и элеваторного оборудования.

Завершая свое выступление, директор завода «Авангард» Михаил Тохиян, особо подчеркнул, что участие в выставках, подобных «Зеленой недели» позволяет собраться производителям сельскохозяйственной техники из разных стран в одном месте, обменяться опытом, а также наладить взаимовыгодное сотрудничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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