В Саратовской области экс-прокуроров заподозрили в избиении беременной женщины и ее мужа

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:59:41+03:00

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В прокуратуре Саратовской области начата проверка по сообщениям в соцсети о якобы нападении работников прокуратуры на беременную женщину и ее мужа.

Накануне сообщения появились в сети Instagram. По информации граждан, 19 января были избиты Ринат Беккулов и его супруга Алина. Оба были госпитализированы, при этом у женщины — угроза выкидыша.

В соцсетях сообщается, что нападавшие — братья, причем работают в прокуратуре. Также отмечается, что в полиции отказались расследовать дело.

- Указанные лица не работают в органах прокуратуры, один — с 2011, другой — с 2018 года. Таким образом, распространяемая в этой части информация не соответствует действительности, — сообщили в прокуратуре области.

Надзорное ведомство начало проверку действий участкового, по итогам которого будет принято решение.

Ситуация находится на контроле прокурора области Сергея Филипенко.

ИСТОЧНИК KP.RU