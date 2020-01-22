2020-01-22T14:25:56+03:00
Происшествия

Безработный наркоман из Саратова решил стать дилером и попал в колонию

В сентябре он купил гашиш, а в октябре был задержан
Ольга Симонова
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В Ленинском районе Саратова осудили 42-летнего безработного местного жителя. Его признали виновном в сбыте наркотиков, а также в их приобретении и хранении в значительном размере.

- В сентябре 2019 года мужчина купил более 7 граммов гашиша для себя и продажи знакомым. Гражданина задержали в октябре при сбыте партии, а при обыске в квартире и гараже — оставшуюся часть, — сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре.

В зале суда наркоман во всем сознался и раскаялся.

Суд отправил мужчину на четыре года в колонию общего режима и ограничил свободу на год.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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