Безработный наркоман из Саратова решил стать дилером и попал в колонию

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:25:56+03:00

В сентябре он купил гашиш, а в октябре был задержан

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова осудили 42-летнего безработного местного жителя. Его признали виновном в сбыте наркотиков, а также в их приобретении и хранении в значительном размере.

- В сентябре 2019 года мужчина купил более 7 граммов гашиша для себя и продажи знакомым. Гражданина задержали в октябре при сбыте партии, а при обыске в квартире и гараже — оставшуюся часть, — сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре.

В зале суда наркоман во всем сознался и раскаялся.

Суд отправил мужчину на четыре года в колонию общего режима и ограничил свободу на год.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU