Под Саратовом стена станции «скорой помощи» рухнула на водителя машины «03»
Пострадавший госпитализирован [видео]
Стена травмировала водителя "скорой помощи".
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Водитель кареты «скорой помощи» в селе Сторожевка Татищевского района Саратовской области госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
Как сообщил очевидец, на него рухнул кусок стены на входе в станцию «скорой помощи».
На опубликованном видео действительно запечатлены пятна крови на месте ЧП.
В областном Минздраве пока не смогли прокомментировать ситуацию.
ИСТОЧНИК KP.RU