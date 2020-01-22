Под Саратовом стена станции «скорой помощи» рухнула на водителя машины «03»

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:49:02+03:00

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Водитель кареты «скорой помощи» в селе Сторожевка Татищевского района Саратовской области госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Как сообщил очевидец, на него рухнул кусок стены на входе в станцию «скорой помощи».

На опубликованном видео действительно запечатлены пятна крови на месте ЧП.

В областном Минздраве пока не смогли прокомментировать ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU