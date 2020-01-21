2020-01-21T19:16:00+03:00
Общество

СГЮА и Служба финансового уполномоченного подписали соглашение о сотрудничестве

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня в Саратовской государственной юридической академии в рамках заседания ученого совета состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» и вузом.

.

.

В 2018 году в России появился новый субъект финансового права – уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (финансовый уполномоченный), в компетенции которого сегодня входит рассмотрение дел по заявлениям потребителей финансовых услуг по ОСАГО и в отношении микрофинансовых организаций.

.

.

Врио ректора СГЮА, доцент Екатерина Ильгова поприветствовала гостей академии – руководителя Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного Ольгу Крайнову и руководителя саратовского подразделения Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного Екатерину Сурменеву – и подчеркнула, что важность такого сотрудничества обусловлена необходимостью обобщения правоприменительной практики, ее научного осмысления, практикоориентированного взаимодействия вузовской научной общественности и обучающихся со службой финансового уполномоченного.

.

.

- Наши региональные подразделения оказывают содействие главному финансовому уполномоченному и финансовым уполномоченным в сферах финансовых услуг в подготовке к рассмотрению обращений потребителей финансовых услуг. Отдельно стоит отметить, что у Саратова большой научный и образовательный потенциал. Есть прекрасная возможность работать с выпускниками вузов и участвовать в подготовке необходимых нам кадров. Спасибо СГЮА за теплый прием и возможность лично познакомиться с вузом и его научно-исследовательскими достижениями, – рассказала руководитель Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного Ольга Крайнова.

.

.

Заведующая кафедрой финансового, банковского и таможенного права имени профессора Н.И. Химичевой Елена Покачалова назвала подписание соглашения о сотрудничестве знаковым.

- Мы привыкли, что наши юристы преимущественно работают в органах следствия, полиции, прокуратуры, судах. Но все мы являемся потребителями каких-либо услуг, и в настоящее время все больше требуются грамотные специалисты юридического профиля именно в сфере защиты прав потребителей. Это соглашение позволит нам обучать наших студентов в конкретной практической направленности, улучшать их финансовую грамотность и более глубоко заниматься научными исследованиями на данную тематику, – отметила Елена Покачалова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опознана личность мужчины, чью голову в Саратове таскала собака
СГЮА и Служба финансового уполномоченного подписали соглашение о сотрудничестве
Урок по безопасному поведению на железной дороге провели для саратовских школьников
Хозяйке привязанного к повозке пони в Саратове грозит штраф
В Саратовской области прикрыли 40 сайтов по продаже сертификатов ЕГЭ
Мужчина из Шумейки обворовал сожительницу и угрожал незнакомцу «розочкой»
Отключенным от воды жителям Заводского района организуют подвоз
В Энгельсе появились десять новых детсадов
Следователи саратовского СКР помогли ветерану сделать ремонт в квартире
Рядом с гимназией в Саратове заметили извращенца
Стало известно, какие школы и детсады Саратова останутся без воды
После пермской трагедии в Саратове не стали проверять гостиницы и хостелы
В саратовском вузе обсудят проблемы и развитие государства, общества, бизнеса в условиях цифровизации
В субботу на Театральной площади откроется первая в этом году ярмарка
Два саратовских биатлониста завоевали золото Всемирных игр
Собаки из приюта «Дорстроя» обретают новых хозяев
В Заводском районе 15 домов остались без отопления
Под Саратовом психически больной мужчина зарубил отца лопатой
Концерт Поволжского камерного оркестра пройдет в Саратовской консерватории
Администрация Вольского района нарушила закон, передав без конкурса 5,2 гектара полей в частные руки
Панков: Зампред Совбеза РФ должен будет сообщать о том, что может привести к конфликту интересов
Опубликовано видео следственных действий с бандой убийц в Саратове
Банк «Открытие» стал спонсором трансляций на Первом канале чемпионатов Европы и мира 2020 по фигурному катанию
Члены банды убийц в Саратове получили приговоры от 16 лет до пожизненного
В Саратовской консерватории пройдет концерт «Из Германии в Англию через Амстердам»
В Саратове прекращены поиски пропавшего школьника Рамиля Фахретдинова