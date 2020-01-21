СГЮА и Служба финансового уполномоченного подписали соглашение о сотрудничестве

21 Янв. 2020 2020-01-21T19:16:00+03:00

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Сегодня в Саратовской государственной юридической академии в рамках заседания ученого совета состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» и вузом.

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В 2018 году в России появился новый субъект финансового права – уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (финансовый уполномоченный), в компетенции которого сегодня входит рассмотрение дел по заявлениям потребителей финансовых услуг по ОСАГО и в отношении микрофинансовых организаций.

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Врио ректора СГЮА, доцент Екатерина Ильгова поприветствовала гостей академии – руководителя Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного Ольгу Крайнову и руководителя саратовского подразделения Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного Екатерину Сурменеву – и подчеркнула, что важность такого сотрудничества обусловлена необходимостью обобщения правоприменительной практики, ее научного осмысления, практикоориентированного взаимодействия вузовской научной общественности и обучающихся со службой финансового уполномоченного.

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- Наши региональные подразделения оказывают содействие главному финансовому уполномоченному и финансовым уполномоченным в сферах финансовых услуг в подготовке к рассмотрению обращений потребителей финансовых услуг. Отдельно стоит отметить, что у Саратова большой научный и образовательный потенциал. Есть прекрасная возможность работать с выпускниками вузов и участвовать в подготовке необходимых нам кадров. Спасибо СГЮА за теплый прием и возможность лично познакомиться с вузом и его научно-исследовательскими достижениями, – рассказала руководитель Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного Ольга Крайнова.

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Заведующая кафедрой финансового, банковского и таможенного права имени профессора Н.И. Химичевой Елена Покачалова назвала подписание соглашения о сотрудничестве знаковым.

- Мы привыкли, что наши юристы преимущественно работают в органах следствия, полиции, прокуратуры, судах. Но все мы являемся потребителями каких-либо услуг, и в настоящее время все больше требуются грамотные специалисты юридического профиля именно в сфере защиты прав потребителей. Это соглашение позволит нам обучать наших студентов в конкретной практической направленности, улучшать их финансовую грамотность и более глубоко заниматься научными исследованиями на данную тематику, – отметила Елена Покачалова.

ИСТОЧНИК KP.RU