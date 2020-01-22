В Саратовской области пока не штрафуют гостиницы, у которых нет классификации

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:58:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области пока не оштрафована ни одна гостиница, дом отдыха или санаторий, которые, как и все коллективные средства размещения (КСР), должны пройти процедуру сертификации. Многие из них процедуру не завершили. Об этом рассказала корреспонденту «КП-Саратов» председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская.

- Штрафных санкций пока не было. Те, кто не получил сертификат на руки, они все в процессе классификации, нам приходят уведомления, это уже считается, что они уже вошли в новое правовое поле, сам сертификат дает им право разместить звезды на своем фасаде.

У нас не подали в основном те, кто будет классифицироваться в следующем году. Может быть, только семь гостиниц, у кого 15 номеров, прошли квалификацию, от 15 до 50 мест — уже 95%, у кого 50 номеров и выше, — уже получили все, кроме двух заведений, но и они в процессе, — рассказала Бородянская.

В конце декабря Виктория Бородянская сообщала, что к тому моменту прошли процедуру только 51 гостиница из 322, подступают сроки, но до нового года всех оформить не успеют.

- Штраф для юридического лица за отсутствие классификации — 50 тыс. рублей. И закрытие, — сказала Бородянская.

ИСТОЧНИК KP.RU