В Саратовской области прикрыли 40 сайтов по продаже сертификатов ЕГЭ
Информация создавала ложное представление у школьников о возможности получения образования без обучения
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В Саратовской области прикрыли 40 сайтов по продаже сертификатов о сдаче ЕГЭ.
- Проведенная проверка показала, что вход на порталы свободный, без регистрации. А информация на них оказывает негативное влияние на правосознание несовершеннолетних, создает ложное представление у последних о возможности получения образования без обучения и побуждает к противоправным деяниям, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Ведомство направило в суд иск, чтобы сайты закрыли. Тот удовлетворил иски.
ИСТОЧНИК KP.RU