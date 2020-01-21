В Саратовской области прикрыли 40 сайтов по продаже сертификатов ЕГЭ

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:38:40+03:00

Информация создавала ложное представление у школьников о возможности получения образования без обучения

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В Саратовской области прикрыли 40 сайтов по продаже сертификатов о сдаче ЕГЭ.

- Проведенная проверка показала, что вход на порталы свободный, без регистрации. А информация на них оказывает негативное влияние на правосознание несовершеннолетних, создает ложное представление у последних о возможности получения образования без обучения и побуждает к противоправным деяниям, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Ведомство направило в суд иск, чтобы сайты закрыли. Тот удовлетворил иски.

ИСТОЧНИК KP.RU