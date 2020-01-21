Мужчина из Шумейки обворовал сожительницу и угрожал незнакомцу «розочкой»

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:28:54+03:00

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В Энгельсе осудили 31-летнего жителя села Шумейка. Его признали виновным в краже и разбое.

- Мужчина в доме сожительницы 12 июня 2019 года, пока ее не было, своровал стиральную машину и микроволновую печь на общую сумму около 4 тыс. рублей. После этого он попросил соседа отвезти технику знакомому, который заплатил 3 тыс. рублей. Деньги злоумышленник потратил на продукты и алкоголь, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Также преступник вечером 20 июля на рынке «Покровский» решил ограбить 50-летнего незнакомца, с которым они пили. Мужчина отвел жертву подальше от компании и с другими злоумышленниками избил его, а также под угрозами «розочкой» потребовал банковскую карту и пин-код от нее.

Запуганный потерпевший сделал все, о чем его просили, и в результате «потерял» со счета 20 тыс. рублей.

Однако жителя села Шумейка все же настигло правосудие. Его приговорили к трем годам и двум месяцам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU