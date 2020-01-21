В Энгельсе появились десять новых детсадов

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:44:51+03:00

Валерий Радаев поручил открыть их до марта

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе Саратовской области новые детские сады готовятся к приему воспитанников.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Валерий Радаев сегодня, 21 января, посетил учреждения, построенные в рамках нацпроектов.

В детском саду на проспекте Строителей сейчас идет комплектация новой мебелью и оборудованием. По словам губернатора, учреждение должно начать работу уже в феврале.

Новый детсад на 160 мест появился в микрорайоне «Шурова Гора». Там также устанавливают новую мебель.

Пристройка появилась у детского сада №65 в поселке Мелиораторов. Теперь учреждение также смогут посещать 160 детей. Планируется, что работа возобновится в феврале.

- Остались организационные моменты, нужно в кратчайший срок получить лицензию, — заявил Валерий Радаев.

Всего в Энгельсе за 2019 год было построено десять детсадов. До марта в них должны принять детей.

ИСТОЧНИК KP.RU