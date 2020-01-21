Следователи саратовского СКР помогли ветерану сделать ремонт в квартире

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:21:55+03:00

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Сотрудники СУ СКР по Саратовской области помогли ветерану Великой Отечественной войны с ремонтом жилья.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в рамках акции «Спасибо каждому ветерану!» следователи навестили Юрия Николаевича Смирнова.

Он посетовал на то, что в квартире сильно изношен линолеум, но самостоятельно поменять его ветеран не может. Следователи сами приобрели необходимый материал и организовали ремонт в квартире.

Когда началась Великая Отечественная война, Юрию Смирнову было 16 лет. Юрий Николаевич вспоминает начало войны как очень горестное и страшное время. Его отца сразу призвали на фронт. В это же время он стал работать в мастерской токарем, чтобы помочь матери, которая шила форменное обмундирование для солдат.

В начале 1943 года, не дождавшись совершеннолетия, он вступил в ряды добровольцев. Его распределили на Калининский фронт, где он принимал участие в боевых операциях. Службу нес в звании рядового. Был пулеметчиком станкового пулемета.

В конце 1943 года Юрий Николаевич был тяжело ранен в бою. На лечение был направлен в госпиталь в Пермскую область. Длительное время находился между жизнью и смертью, но благодаря заботе медиков смог оправиться и встать на ноги. В январе 1944 года по состоянию здоровья он был демобилизован. Он очень корит себя за то, что не смог больше помогать боевым товарищам в сражениях. Несмотря на подорванное здоровье, всем, чем мог, из тыла он содействовал советским войскам в борьбе с немецкими захватчиками.

О Победе советских войск в Великой Отечественной войне он узнал, находясь в родном Саратове. По его словам, ликованию людей не было предела. Юрий Николаевич удостоен большого числа наград, самым дорогим для себя считает Орден Отечественной войны I степени. Сегодня Юрий Николаевич проживает с супругой и дочерью, окруженный заботой и любовью.

ИСТОЧНИК KP.RU