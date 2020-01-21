Рядом с гимназией в Саратове заметили извращенца

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:01:19+03:00

По словам автора поста в соцсети, мужчина самоудовлетворяется, глядя в окна

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Саратовцы заметили прилюдно мастурбирующего мужчину.

- Наш офис располагается в центре города, рядом, в этом же доме находится гимназия. С декабря под нашими окнами стал появляться молодой мужчина, который демонстративно, глядя в наши окна, мастурбирует, обнажая соответствующую часть тела, — написал анонимный автор поста в группе «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Комментаторы записи в паблике разделились. Кто-то считает, что с мужчиной надо разобраться физическим путем, некоторые, напротив, жалеют гражданина, отмечая, что им руководит психическое расстройство.

Между тем автор поста рассказал, что заявление в полицию уже написано, но правоохранители, по его словам, бездействуют.

- Сегодня в очередной раз наше рабочее утро началось с просмотра действий этого гражданина. Что предпринять? Если все это увидят дети? — задается вопросом автор поста.

ИСТОЧНИК KP.RU