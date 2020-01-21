2020-01-21T15:16:02+03:00
Общество

После пермской трагедии в Саратове не стали проверять гостиницы и хостелы

Комитет по туризму пообещал любые жалобы передавать «куда следует»
Ольга СИМОНОВА
Поделиться:
Виктория БородянскаяВиктория Бородянская
Изменить размер текста:

После трагедии в Перми, когда несколько человек погибли из-за прорыва трубы с кипятком в подвале хостела, в Саратовской области пока никаких специальных мероприятий по этому направлению туристической деятельности не предпринимали.

Председатель областного комитета по туризму Виктория Бородянская рассказала корреспонденту «КП-Саратов», что ее ведомство такими проверками не занимается. Однако если становится известно о нарушениях в работе гостиниц и других коллективных средств размещения (КСР), об этом докладывают в Роспотребнадзор.

- Комитет по туризму не занимается контрольно-ревизионной деятельностью. Если какие-то тревожные сигналы к нам поступают, то мы отправляем эту информацию в органы, которым положено этим заниматься по закону, — Роспотребнадзор, к примеру, — сказала Бородянская.

При этом она подчеркнула, что работники комитета не оставляют без внимания нарушения, если они попадают им на глаза.

- Это не значит, что мы не смотрим, что вокруг нас, расслабляться не надо. Любая информация, доходящая до комитета, если она потенциально несет угрозу людям, которые там размещаются, она доходит до тех, кто это проверит, — пообещала Бородянская.

Сейчас все региональные КСР проходят процедуру сертификации, в их рамках различные нарушения в работе также могут быть выявлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Урок по безопасному поведению на железной дороге провели для саратовских школьников
Хозяйке привязанного к повозке пони в Саратове грозит штраф
В Саратовской области прикрыли 40 сайтов по продаже сертификатов ЕГЭ
Мужчина из Шумейки обворовал сожительницу и угрожал незнакомцу «розочкой»
Отключенным от воды жителям Заводского района организуют подвоз
В Энгельсе появились десять новых детсадов
Следователи саратовского СКР помогли ветерану сделать ремонт в квартире
Рядом с гимназией в Саратове заметили извращенца
Стало известно, какие школы и детсады Саратова останутся без воды
После пермской трагедии в Саратове не стали проверять гостиницы и хостелы
В саратовском вузе обсудят проблемы и развитие государства, общества, бизнеса в условиях цифровизации
В субботу на Театральной площади откроется первая в этом году ярмарка
Два саратовских биатлониста завоевали золото Всемирных игр
Собаки из приюта «Дорстроя» обретают новых хозяев
В Заводском районе 15 домов остались без отопления
Под Саратовом психически больной мужчина зарубил отца лопатой
Концерт Поволжского камерного оркестра пройдет в Саратовской консерватории
Администрация Вольского района нарушила закон, передав без конкурса 5,2 гектара полей в частные руки
Панков: Зампред Совбеза РФ должен будет сообщать о том, что может привести к конфликту интересов
Опубликовано видео следственных действий с бандой убийц в Саратове
Банк «Открытие» стал спонсором трансляций на Первом канале чемпионатов Европы и мира 2020 по фигурному катанию
Члены банды убийц в Саратове получили приговоры от 16 лет до пожизненного
В Саратовской консерватории пройдет концерт «Из Германии в Англию через Амстердам»
В Саратове прекращены поиски пропавшего школьника Рамиля Фахретдинова