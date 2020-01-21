После пермской трагедии в Саратове не стали проверять гостиницы и хостелы

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:16:02+03:00

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После трагедии в Перми, когда несколько человек погибли из-за прорыва трубы с кипятком в подвале хостела, в Саратовской области пока никаких специальных мероприятий по этому направлению туристической деятельности не предпринимали.

Председатель областного комитета по туризму Виктория Бородянская рассказала корреспонденту «КП-Саратов», что ее ведомство такими проверками не занимается. Однако если становится известно о нарушениях в работе гостиниц и других коллективных средств размещения (КСР), об этом докладывают в Роспотребнадзор.

- Комитет по туризму не занимается контрольно-ревизионной деятельностью. Если какие-то тревожные сигналы к нам поступают, то мы отправляем эту информацию в органы, которым положено этим заниматься по закону, — Роспотребнадзор, к примеру, — сказала Бородянская.

При этом она подчеркнула, что работники комитета не оставляют без внимания нарушения, если они попадают им на глаза.

- Это не значит, что мы не смотрим, что вокруг нас, расслабляться не надо. Любая информация, доходящая до комитета, если она потенциально несет угрозу людям, которые там размещаются, она доходит до тех, кто это проверит, — пообещала Бородянская.

Сейчас все региональные КСР проходят процедуру сертификации, в их рамках различные нарушения в работе также могут быть выявлены.

ИСТОЧНИК KP.RU