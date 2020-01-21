Два саратовских биатлониста завоевали золото Всемирных игр
Состязания приравниваются к Олимпиаде
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Саратовские биатлонисты Михаил Бутырин и Сергей Казаков успешно выступили на Всемирных играх мастеров (ветеранов).
Как сообщили «КП-Саратов» сами спортсмены, они были в возрастной группе 50–54 года.
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Михаил Бутырин занял первое место в индивидуальной гонке с четырьмя огневыми рубежами и третье — в спринте.
Он же вместе с Сергеем Казаковым и представителем Екатеринбурга Юрием Пупышевым завоевали первое место в эстафете.
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Всемирные игры проходили 10–19 января в Австрии. Эти состязания приравниваются к Олимпиаде.
ИСТОЧНИК KP.RU