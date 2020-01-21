2020-01-21T14:28:00+03:00
Спорт

Два саратовских биатлониста завоевали золото Всемирных игр

Состязания приравниваются к Олимпиаде
Екатерина Семенова
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Саратовские биатлонисты Михаил Бутырин и Сергей Казаков успешно выступили на Всемирных играх мастеров (ветеранов).

Как сообщили «КП-Саратов» сами спортсмены, они были в возрастной группе 50–54 года.

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Михаил Бутырин занял первое место в индивидуальной гонке с четырьмя огневыми рубежами и третье — в спринте.

Он же вместе с Сергеем Казаковым и представителем Екатеринбурга Юрием Пупышевым завоевали первое место в эстафете.

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Всемирные игры проходили 10–19 января в Австрии. Эти состязания приравниваются к Олимпиаде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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