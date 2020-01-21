В Заводском районе 15 домов остались без отопления

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:22:33+03:00

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На участке теплосети по улице Орджоникидзе в Заводском районе Саратова во время осмотра был выявлен дефект.

Как сообщает информационный портал по вопросам качества горячего водоснабжения и отопления, проблемы возникли напротив дома №11.

Принято решение начать ремонтные работы, на время которых отключено отопление.

Ориентировочно до 23 часов сегодня, 21 января, не будет тепла в 14 домах по улице Орджоникидзе и в доме на Киевском проезде.

Работы ведут две бригады и 15 единиц техники. Энергетики «Т Плюс» мониторят температурный режим в квартирах.

ИСТОЧНИК KP.RU