Под Саратовом психически больной мужчина зарубил отца лопатой

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:21:37+03:00

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В Ленинском районе Саратова в суд направлено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в убийстве и причинении вреда здоровью.

По версии следствия, летом и осенью мужчина жил на даче в Татищевском районе. 29 сентября он поссорился с отцом, проявив агрессию. Мать позвонила дочери и зятю, чтобы те приехали и помогли успокоить мужчину, однако это еще больше его разозлило.

Тот схватил ножовку и ранил сестру — травмировал пальцы на руках и ухо. А ее мужа ударил по кисти.

Родственникам удалось выставить мужчину на улицу, но он выбил окно, влез в комнату, где находился отец, и ударил его топором. Когда родитель упал на пол, злоумышленник взял на кухне штыковую лопату и зарубил пострадавшего, ударив несколько раз по шее.

Пострадавший скончался на месте.

Судебно-психиатрическая экспертиза доказала, что гражданин в момент совершения преступления он не мог отвечать за свои поступки из-за психического расстройства.

Дело передано в суд. Следствие просит о принудительном лечении мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU