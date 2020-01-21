Под Саратовом психически больной мужчина зарубил отца лопатой
В Ленинском районе Саратова в суд направлено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в убийстве и причинении вреда здоровью.
По версии следствия, летом и осенью мужчина жил на даче в Татищевском районе. 29 сентября он поссорился с отцом, проявив агрессию. Мать позвонила дочери и зятю, чтобы те приехали и помогли успокоить мужчину, однако это еще больше его разозлило.
Тот схватил ножовку и ранил сестру — травмировал пальцы на руках и ухо. А ее мужа ударил по кисти.
Родственникам удалось выставить мужчину на улицу, но он выбил окно, влез в комнату, где находился отец, и ударил его топором. Когда родитель упал на пол, злоумышленник взял на кухне штыковую лопату и зарубил пострадавшего, ударив несколько раз по шее.
Пострадавший скончался на месте.
Судебно-психиатрическая экспертиза доказала, что гражданин в момент совершения преступления он не мог отвечать за свои поступки из-за психического расстройства.
Дело передано в суд. Следствие просит о принудительном лечении мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU