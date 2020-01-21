Пассажирка иномарки пострадала в ДТП с Priora в Энгельсе

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:46:05+03:00

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В Энгельсе вчера поздним вечером, 20 января, столкнулись два автомобиля.

- В 23:20 у дома №11 по улице Маяковского 38-летний водитель Lada Priora на нерегулируемом перекрестке не пропустил Renault Logan, который вел 25-летний парень, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В результате ДТП пострадала 18-летняя пассажирка иномарки. После первой медпомощи ее отпустили лечиться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU