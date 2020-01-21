Исаев попросил саратовцев обращаться в другой «Инстаграм» насчет автобусов

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:31:37+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев рассказал на своей странице в Instagram, куда обращаться насчет работы общественного транспорта.

- МКУ «Транспортное управление» теперь в «Инстаграм»! — написал мэр на своей странице, отметив @mkutransportnoe

Исаев призвал горожан подписываться на аккаунт учреждения и сообщать туда обо всех проблемах с общественным транспортом. Также на страничке можно будет узнать об изменении маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU