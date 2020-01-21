На ферме под Пугачевом сторож застрелил собутыльника и спрятал труп в погреб

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:17:58+03:00

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В Пугачеве Саратовской области арестован 43-летний мужчина по подозрению в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено в ночь на 18 января на ферме в районе села Каменка.

По версии следствия, 43-летний сторож распивал спиртное с приятелем. К ним присоединился третий — новый напарник сторожа. При этом во время застолья он начал изъясняться тюремным жаргоном, а также грубить и выказывать пренебрежение собутыльникам.

Когда приятель сторожа ушел, конфликт между оставшимися разгорелся с новой силой. 43-летний мужчина выстрелил в грубого собутыльника в затылок из обреза. От ранения пострадавший погиб на месте, а его труп подозреваемый спустил в погреб.

Утром, когда приятель вернулся, сторож рассказал ему о случившемся, и тот вызвал полицию.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Во время допроса злоумышленник признался. Расследование продолжается, идет установление личности погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU