Уровень травматизма на ПривЖД снижен на треть в 2019 году

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:11:47+03:00

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По итогам 2019 года на полигоне Приволжской железной дороги отмечается снижение количества несчастных случаев в зоне движения поездов. За 12 месяцев было травмировано 34 человека, что на треть меньше аналогичного показателя за 2018 год. Из них погибли 18 человек (в 2018 году — 30). Среди пострадавших — двое несовершеннолетних (в 2018 — 1).

Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остаётся хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах (95% от общего количества пострадавших).

Сокращению количества несчастных случаев на Приволжской железной дороге способствует ремонт платформ и пешеходных переходов, нанесение полос безопасности, а также установка информационных знаков и плакатов.

Для предупреждения травматизма на объектах железнодорожного транспорта проводились месячники «Безопасные каникулы» и «Детская безопасность на железной дороге». В образовательных учреждениях Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей организовывались «Уроки безопасности». Профилактические беседы в первую очередь проводились с учащимися учебных заведений, расположенных в непосредственной близости от железной дороги. Школьникам рассказывали о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта, раздавали буклеты, памятки, а также показывали тематические видеоролики. В 2019 году в профилактических мероприятиях участвовали более 30 тыс. граждан, в том числе более 28 тыс. детей.

- Железная дорога — объект повышенной опасности! Призываем граждан быть бдительными и соблюдать правила безопасности вблизи железнодорожной инфраструктуры, — подчеркнули в ПривЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU