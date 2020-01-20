Приставы забрали иномарку у должницы из Саратова

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:17:01+03:00

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В Волжском районе Саратова приставы забрали у женщины иномарку.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП региона, гражданка задолжала кредитному учреждению.

То обратилось в суд, который постановил, что долг должен быть выплачен за счет имущества — автомобиля Kia Sorento

Однако добровольно женщина решение не исполнила, поэтому к ней отправился пристав, который и арестовал машину. Транспортное средство было изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU