В «Википедии» появились статьи о 24 уроженцах и жителях Саратовской области

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:54:59+03:00

Материалы созданы в рамках конкурса «Выпускники и наставники России»

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Собственные страницы в «Википедии» получили 24 человека, которые имеют отношение к Саратовской области. Это уроженцы или жители нашего региона разных лет.

Статьи о них были написаны в рамках конкурса «Выпускники и наставники России — 2019».

Как сообщили «КП-Саратов» в организаторы конкурса, среди новых статей есть страницы об уроженцах Саратовской области: профессоре МГУ Анатолии Лашине (1914–1994), следователе-криминалисте Геннадии Самойлове (1917–1998), начальнике Санкт-Петербургского университета МВД Викторе Сальникове; профессоре Саратовского университета, враче-бактериологе Федоре Вербицком (1881–1971). А также члене-корреспонденте РАН Александре Горелове, ставшего выпускником Саратовского медицинского института в 1982 году.

Всего в конкурсе приняли участие 50 человек. Они создали или существенно дополнили 1 203 биографических статьи об ученых и преподавателях вузов, ветеранов Великой Отечественной войны, тружениках тыла.

ИСТОЧНИК KP.RU