2020-01-20T14:12:42+03:00
Общество

Старинные дома в центре Саратова будут снесены

Подписано постановление о признании их аварийными
Екатерина Семенова
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В Саратове запланирован снос нескольких старинных домов.

Глава Саратова Михаил Исаев подписал постановление о признании аварийными десяти зданий. Все они расположены в центре города.

Так, сносу подлежат дома на Радищева, 10 и 12, Дзержинского, 43 (этому дому исполнилось 102 года). Также должны быть демонтированы строения на Мясницкой, 3, Челюскинцев, 52, Большая Горная, 60, Соколовая, 59, Князевский взвоз, 14.

Еще три дома — на улицах Первомайская, 73, Чернышевского, 157, Мичурина, 137 — подлежат реконструкции как памятники культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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